الداخلية اعلنت نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية للعام 2025 في قضاء البترون

اعلنت وزارة الداخلية والبلديات نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية للعام ٢٠٢٥ في قضاء البترون. النتائج على الروابط التالية: بلدية:https://shorturl.at/LxOUx إختيارية:https://shorturl.at/44VuJ

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