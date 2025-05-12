ثلاثة جرحى في إشكال على خلفية إنتخابية في دبعل ـ الضنية تطور الى اطلاق نار

أصيب ثلاثة أشخاص في إشكال وقع بين أفراد في بلدة دبعل ـ الضنية، تطور إلى عراك وتضارب تبعه إطلاق نار، بسبب خلافات على خلفية إنتخابية نتيجة التنافس على منصب المختار في البلدة.

وقد نقل المصابون الثلاثة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، في حين حضرت إلى البلدة قوة من الجيش اللبناني من أجل ضبط الوضع وملاحقة المتسببين بالإشكال وتوقيفهم.