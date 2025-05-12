قيادتا "حزب الله" وأمل" ناقشتا مستجدات الاستحقاق البلدي: لإنجاح اللوائح بالتزكية وإن تطلب الأمر بعض التنازلات

عقدت قيادتا "حزب الله" وحركة "أمل"، في إطار متابعتهما لتنفيذ اتفاق التعاون لتشكيل اللوائح البلدية، اجتماعا مركزيا ناقش المستجدات المتعلقة بالانتخابات البلدية في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل، بالإضافة إلى محافظتي الجنوب والنبطية.

وقد حضر عن "حزب الله" نائب رئيس المجلس التنفيذي الشيخ علي دعموش ومعاونه سلطان أسعد، مسؤول ملف العمل البلدي المركزي ‏الدكتور محمد بشير. وعن حركة "أمل" حضر رئيس الهيئة التنفيذية الدكتور مصطفى فوعاني ومسؤول مكتب الشؤون البلدية والاختيارية ‏بسام طليس‎.‎

ونوهت القيادتان في بيان على الاثر، بـ"الجهود الرسمية المبذولة وخاصة وزارة الداخلية والبلديات والقوى الأمنية والعسكرية، في نجاح إجراء ‏الانتخابات في محافظات جبل لبنان، الشمال وعكار". وتمنتا "استكمال هذه الجهود لإنجاز هذا الاستحقاق في باقي ‏المحافظات اللبنانية"‎.‎

ولفت البيان الى أن "القيادتين درستا سير تشكيل اللوائح المُشتركة –لوائح التنمية والوفاء– وأبدتا الارتياح الكامل لهذا المسار وخصوصا في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل، وتوجهتا بالشكر الجزيل لكل أبناء شعبنا الذين يشاركون بفعالية في سبيل تشكيل هذه اللوائح. كما شكرت القيادتان كل اللجان والماكينات الانتخابية في حزب الله وحركة أمل الذين يعملون بكل صدق وإخلاص لتشكيل هذه اللوائح. وقد تناقش المجتمعون في بعض العوائق التي تواجه اللجان المختصة في تشكيل اللوائح، واتخذت بعض القرارات العاجلة".

وأكدت القيادتان "ضرورة السعي الفعّال لتشكيل لوائح تزكية، خاصة في قرى الحافة الأمامية"، ودعتا "كل عائلاتنا الكريمة والفاعليات الحزبية والثقافية والاجتماعية، إلى إيلاء هذا الموضوع الأهمية القصوى والعمل سويا لنجاح اللوائح بالتزكية حتى وإن تطلب الأمر بعض التنازلات من هنا أو هناك".

وأشار البيان الى أن "المجتمعين تقدموا بالشكر الجزيل إلى كل أهلنا وعائلاتنا الكريمة في محافظة جبل لبنان الذين أعطوا ثقتهم للوائح التنمية والوفاء في كل القرى والبلدات، وعاهدوهم البقاء إلى جانب المجالس البلدية المنتخبة ومساعدتها على تقديم الخدمات اللائقة لأشرف الناس ولو بأشفار العيون. وفي الختام، اتفقت القيادتان على إبقاء اجتماعاتهما مفتوحة لمواكبة كل التفاصيل المتعلقة بالعملية الانتخابية بأعلى مستوى من التنسيق والتعاون المشترك".