زيلينسكي يأمل في أن يشارك ترامب في مباحثات مع روسيا في تركيا

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين عن أمله في حضور الرئيس الأميركي إلى تركيا للمشاركة في المحادثات المباشرة المحتملة بين كييف وموسكو الخميس، بعد أن أعلن دونالد ترامب أنه "يفكّر" في السفر إلى هناك.
واوضح زيلينسكي في تصريح له، "سأكون في تركيا. آمل ألا يتجنب الروس هذا الاجتماع. وبالطبع، نتمنى جميعنا في أوكرانيا أن يكون الرئيس ترامب متواجدا معنا".
وفي وقت سابق، أعلن ترامب أنه يفكر في السفر إلى تركيا الخميس من أجل محادثات محتملة بين أوكرانيا وروسيا، إذا رأى ذلك مفيدا. وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض قبيل مغادرته إلى السعودية في مستهل جولة في دول خليجية "أفكر في السفر إلى هناك بالطائرة. لا أعرف أين سأكون الخميس. لديّ العديد من الاجتماعات، لكنني فكرت في أن استقل الطائرة للذهاب إلى هناك. ثمة احتمال، على ما أعتقد، إذا رأيت أن أمورا ستحدث".
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