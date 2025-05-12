اعلنت حركة "حماس" إنها أطلقت سراح الاسير الأميركي الإسرائيلي إيدان ألكسندر، مما يمهد الطريق لاحتمال استئناف محادثات وقف إطلاق النار في القطاع الذي تعصف به الحرب.
وأكدت الحركة استعدادها للمشاركة في "مفاوضات للوصول إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بشكل مستدام".
كانت هذه تفاصيل خبر حماس تعلن إطلاق سراح الاسير الإسرائيلي الأميركي إيدان ألكسندر وتؤكد استعدادها للمشاركة بمفاوضات للوصول لاتفاق شامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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