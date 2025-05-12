روسيا: بولندا تقوّض العلاقات وسنرد على إغلاق القنصلية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تعهّدت روسيا “الرد بشكل مناسب” على بولندا بعدما أغلقت قنصلية موسكو في كراكوف على خلفية عملية تخريب مفترضة استهدفت مركزا تجاريا في وارسو العام الماضي، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية وكالة “ريا نوفوستي” الرسمية، الاثنين.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن “وارسو تواصل تقويض العلاقات عمدا، إذ تتصرف بشكل يتعارض مع مصالح مواطنيها”، مضيفة أنها ستتخذ “قريبا ردا مناسبا على هذه الخطوات غير المناسبة”، وفق “العربية”.

من جانبه، قال وزير خارجية بولندا راديك سيكورسكي، اليوم الاثنين، إنه أمر بإغلاق القنصلية الروسية في مدينة كراكوف بجنوب البلاد، عقب أن قالت السلطات البولندية إن روسيا مسؤولة عن حريق دمر مركز تسوق في وارسو العام الماضي.

وأضاف سيكورسكي في بيان “بناء على الدليل على قيام الاستخبارات الروسية بفعل تخريبي شنيع بحق مركز تسوق في شارع ماريويلسكا. قررت سحب موافقتي على عمل قنصلية الاتحاد الروسي في كراكوف”.

وكان الحريق قد اندلع في 12 مايو 2024 في مركز ماريويسلكا 44 للتسوق، الذي يضم نحو 1400 محل ونقطة خدمية.

وكان رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك قد قال عبر منصة “إكس” في وقت متأخر من أمس الأحد، إن المسؤولين البولنديين “صاروا متأكدين من أن الحريق الضخم الذي اندلع في ماريوسلسكا كان نتيجة حريق متعمد تسببت فيه الاستخبارات الروسية”.

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