الخارجية الأمريكية تكشف عن أبرز ملفات ترامب خلال زيارته للمملكة وقطر والإمارات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-الخارجية الأمريكية

سيقوم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بأول زيارة له إلى منطقة الشرق الأوسط منذ توليه الرئاسة، خلال الفترة من 13 إلى 16 مايو الجاري، وتشمل المملكة وقطر والإمارات.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها بالعربي في منصة إكس: “تظهر هذه الزيارة الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لعلاقاتها الاستراتيجية مع شركائها في الشرق الأوسط”.

وأضافت الوزارة: “وستركز اللقاءات على ملفات الأمن الإقليمي والدفاع والطاقة، والاستثمار إلى جانب التعاون المستمر لمواجهة التحديات المشتركة”.

ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية الأمريكية، ماركو روبيو الشرق الأوسط هذا الأسبوع، لينضم إلى الرئيس دونالد ترامب في زيارتهما للسعودية وقطر.

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