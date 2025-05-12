الرئيس عون عاد الى بيروت بعد زيارة الى الكويت

عاد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ووزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي والوفد المرافق الى بيروت مساء اليوم، بعد ان قام بزيارة الى الكويت استمرت يومين، التقى خلالها امير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وكبار المسؤولين الكويتيين.
واطلق الجانب الكويتي خلال الزيارة مواقف عديدة مؤيدة للبنان ولتعزيز العلاقات بين البلدين، ومنها قرار رفع التمثيل الدبلوماسي الكويتي في لبنان.
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