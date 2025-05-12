لائحة "نبض غزة" أعلنت أسماء اعضائها وبرنامجها الانتخابي

أعلنت لائحة "نبض غزة"، في البقاع الغربي، أسماء أعضائها وبرنامجها الانتخابي، في احتفال حضره النائبان حسن مراد وياسين ياسين وعدد من أئمة البلدة وفاعليات وأبنائها.

وتضم اللائحة: محمد خالد المجذوب رئيسا لثلاث سنوات، عمر محمد المجذوب رئيسا لثلاث سنوات، وعضوية: مصطفى هزيمة، إحسان أحمد المجذوب، وسيم مسلم منصور، علي سليمان عبد الهادي، خالد أحمد سليم أبو جخ، باسمة عدي الغزاوي، عماد محمد مراد، عمر خليل رجب، نجيب محمد المجذوب، بلال رضا الداهوك، عماد محمد خليل، ابراهيم يوسف الصميلي، وسيم نجيب القادري.

أما اللائحة الاختيارية فتضم: نضال القادري، يوسف حسين الصميلي، وجهاد يوسف أبو جخ.