أقفلت صناديق الترشيحات للانتخابات البلدية والاختيارية اليوم الإثنين، في دائرة قضاء صور على 313 مرشحا للمجالس البلدية و52 مرشحا اختياريا، إضافة إلى ترشح 10 مواطنين آخرين للعضوية الاختيارية.

كانت هذه تفاصيل خبر الترشيحات في قضاء صور أقفلت على 313 مرشحا للمجالس البلدية و52 اختياريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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