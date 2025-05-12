وزير الثقافة: رهاننا على عودة الدولة اللبنانية رهان رابح ولدينا فرصة حقيقية لقيام لبنان من جديد

أشار وزير الثقافة غسان سلامة الى "الترابط الجغرافي والسياسي بين لبنان وسوريا"، مشددا على "أن البلدين يعيشان تزامنا في تغير أنظمتهما السياسية، وأن ما يحدث في بيروت لا يمكن فصله عن التحولات الجارية في دمشق".

ولفت سلامة، الى أن "الجغرافيا تتحكم بشكل كبير في ال​سياسة​ اللبنانية"، مؤكدا على "وجود ارتباط وثيق بين مسارات البلدين"، مضيفاً "لبنان يمد يده للنظام الجديد في سوريا، والكرة الآن في ملعب دمشق".

واضاف سلامة "إعادة إعمار سوريا ستكلف ثلاثة أضعاف تكلفة إعادة إعمار غزة"، مشيرا إلى "أن هذا الملف يهم لبنان بقدر ما يهم السوريين".

وعن الوضع في جنوب لبنان، قال "الاحتلال الإسرائيلي لبعض النقاط في جنوب لبنان لا يحمل هدفاً عسكريا، بل يسعى للضغط على لبنان من أجل تحقيق تنازلات سياسية".

وفي ما يخص الوضع في لبنان، رأى انه "من الاهمية ان تثبت الدولة قدرتها على حماية جميع أبنائها"، موجها نداء إلى العرب: "رهاننا على عودة الدولة اللبنانية رهان رابح، واليوم لدينا فرصة حقيقية لقيام لبنان من جديد".