أشار وزير الثقافة غسان سلامة الى "الترابط الجغرافي والسياسي بين لبنان وسوريا"، مشددا على "أن البلدين يعيشان تزامنا في تغير أنظمتهما السياسية، وأن ما يحدث في بيروت لا يمكن فصله عن التحولات الجارية في دمشق".
ولفت سلامة، الى أن "الجغرافيا تتحكم بشكل كبير في السياسة اللبنانية"، مؤكدا على "وجود ارتباط وثيق بين مسارات البلدين"، مضيفاً "لبنان يمد يده للنظام الجديد في سوريا، والكرة الآن في ملعب دمشق".
واضاف سلامة "إعادة إعمار سوريا ستكلف ثلاثة أضعاف تكلفة إعادة إعمار غزة"، مشيرا إلى "أن هذا الملف يهم لبنان بقدر ما يهم السوريين".
وعن الوضع في جنوب لبنان، قال "الاحتلال الإسرائيلي لبعض النقاط في جنوب لبنان لا يحمل هدفاً عسكريا، بل يسعى للضغط على لبنان من أجل تحقيق تنازلات سياسية".
وفي ما يخص الوضع في لبنان، رأى انه "من الاهمية ان تثبت الدولة قدرتها على حماية جميع أبنائها"، موجها نداء إلى العرب: "رهاننا على عودة الدولة اللبنانية رهان رابح، واليوم لدينا فرصة حقيقية لقيام لبنان من جديد".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الثقافة: رهاننا على عودة الدولة اللبنانية رهان رابح ولدينا فرصة حقيقية لقيام لبنان من جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.