يترأس وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر بساط أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة التنموية المنعقد غدا في بغداد.. وفي إطار التحضيرات،يرافق الوزير بساط، وفدا من وزارة الاقتصاد مؤلف من المدير العام للوزارة الدكتور محمد أبو حيدر ورئيس مصلحة التجارة سيمون جبور، للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية والتقنية في هذا الصدد.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الاقتصاد الى بغداد مع وفد لترؤس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الوزاري التحضيري للقمة التنموية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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