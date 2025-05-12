أبو حيدر ترأس الجلسة الافتتاحية لاجتماع تحضيري للقمة العربية التنموية- الاقتصادية والاجتماعية في بغداد

شارك المدير العام للاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر، ممثلا الجمهورية اللبنانية، في اجتماع كبار المسؤولين التحضيري للقمة العربية التنموية- الاقتصادية والاجتماعية المنعقد في بغداد، حيث ترأس الجلسة الافتتاحية للاجتماع، نظرا لتولي لبنان رئاسة الدورة السابقة للقمة؛ وسلم رئاسة الدورة الحالية إلى جمهورية العراق الدولة المضيفة.

وأكد أبو حيدر في كلمته خلال الجلسة، "عمق العلاقات الأخوية التي تجمع لبنان بالدول العربية"، شاكرا "الدول الشقيقة التي لطالما وقفت إلى جانب لبنان في أصعب الظروف"، ومشددا على "أهمية التضامن العربي في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة".

وأعرب عن ثقته بـ"قدرة العراق على إدارة الدورة الحالية بكفاءة واقتدار"، مثمنا "موقفه الثابت الدائم إلى جانب لبنان"، مؤكدا أن "العراقيين كانوا كما عهدهم اللبنانيون، أهل نخوة وكرامة".

وجدد أبو حيدر "التزام لبنان بالانتماء العربي، وحرصه على تعزيز العلاقات مع الأشقاء العرب، ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي"، مؤكدا أن "لبنان سيبقى بيتا مفتوحا لكل العرب، وجسرا للحوار والانفتاح". وأشار إلى أن "الدولة اللبنانية تعمل، في إطار برنامجها الإصلاحي، على تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى استعادة الثقة وتحفيز بيئة الاستثمار بالتعاون مع الشركاء العرب والدوليين".

وأعلن "التزام لبنان بدعم مسيرة العمل العربي المشترك، وبمزيد من التعاون لما فيه خير الشعوب العربية".