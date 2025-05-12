رئيس مجلس الجنوب تفقّد قرى حدودية متضررة: عملُنا رسالة وطنية مكّنت الأهالي من العودة

تفقّد رئيس مجلس الجنوب ​هاشم حيدر​، ضمن جولاته في الحافة الأماميّة، عددًا من القرى الحدوديّة المتضرّرة جرّاء العدوان الإسرائيلي، برفقة المسؤول التّنظيمي لحركة "أمل" في المنطقة الخامسة يحيى جابر، رئيس اتحاد بلديّات جبل عامل علي طاهر ياسين وممثّلين عن مجلس الجنوب.

المحطّة الأولى من جولة حيدر كانت في مجدل سلم، حيث التقى ياسين واستمع إلى مطالب وفد من بلدية مجدل سلم وأهلها. وأكّد أنّ "مجلس الجنوب لم يعمل يومًا كونه مؤسّسة رسميّة، بل عمله كان كرسالة مهام وطنيّة. ومن خلال التّعاون بين المجلس والبلديّات مكّن الأهالي من العودة، على الرّغم من الدّمار الهائل جرّاء العدوان الإسرائيلي".

بعدها انتقل حيدر إلى بلدية بني حيان، حيث استقبله رئيس البلديّة يحيى جابر وفاعليّات البلدة.

وتابع جولته في بلدات مركبا ورب ثلاثين والعديسة والطيبة والقنطرة وقبريخا وحولا فبليدا وميس الجبل.

وأشار الوزير خلال زيارته مستشفى ميس الجبل الحكومي، حيث كان في استقباله مدير المستشفى حسين ياسين ورئيس البلديّة عبد المنعم شقير، إلى أنّ "مجلس الجنوب منذ وقف إطلاق النّار يقوم بتنفيذ العديد من المشاريع لأهل الجنوب، وتحديدًا ترميم المباني الرّسميّة، وأهمّها ترميم المستشفيات الحكوميّة وتحديدًا مستشفى ميس الجبل، لأنّه أكثر مستشفى تعرّض للقصف والاضرار نتيجة العدوان الإسرائيلي".

بدوره، شكر ياسين "التّقديمات منذ أكثر من عشر سنوات للمستشفى، الّتي أثمرت اندفاعًا للأمام"، لافتًا إلى أنّ "إعادة إحياء المستشفى تدفع الأهالي للعودة إلى أرضهم، وإعادة المياه والكهرباء تشكّل الرّافعة لهذه المنطقة".