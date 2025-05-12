جنبلاط أبرق إلى البابا لاوون الرابع عشر مهنئًا: لتكن حبريتكم مثمرة بالثمار الروحية للبشرية

أبرق الرّئيس السّابق الحزب "التّقدمي الاشتراكي" ​وليد جنبلاط​، إلى البابا لاوون الرّابع عشر، مهنّئًا بانتخابه على رأس الكنيسة الكاثوليكيّة في العالم.

وجاء في نصّ البرقيّة: "في هذه المناسبة المهيبة لارتقائكم إلى الكرسي الرّسولي للقديس بطرس، أتوجّه إليكم بأصدق التّهاني، وكذلك بالتّعبير عن عميق تقديري.

كما أدعو الرّب أن يمنحك القوّة والحكمة، لمساعدتك في نشر رسالة المحبّة والسّلام في جميع أنحاء العالم. وآمل أن تكون حبريّتكم مثمرة بالثّمار الرّوحيّة والبركات لجميع البشريّة".

كذلك أبرق جنبلاط إلى السّفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا، مهنئًا بانتخاب البابا.

ورحّب في البرقيّة، بـ"الانتخاب السّريع للبابا لاوون الرّابع عشر خلفًا للبابا فرنسيس العظيم، الّذي سيبقى إلى الأبد بطلًا للأخوة بين الشّعوب. كل الأمل أن يضع البابا لاوون الرّابع عشر حبريّته في تقليد الكنيسة الّتي تتجاوز الحواجز والحدود، من أجل المساعدة في تحقيق ظهور عالم أفضل وأكثر عدالة".