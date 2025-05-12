رئيس تجمع الصناعيين في البقاع زار السفارة اللبنانية في الرياض وبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

قام رئيس تجمع الصناعيين في البقاع نقولا أبو فيصل، خلال زيارته إلى العاصمة السعودية الرياض، بزيارة إلى السفارة اللبنانية حيث التقى سعادة السفير فوزي كبارة، إلى جانب القنصل فؤاد خزاقة والملحق الاقتصادي الدكتور شادي أبو ضاهر.

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين لبنان والسعودية، لا سيما في ما يخص دعم عودة المنتجات اللبنانية الى أسواق السعودية

كما قدّم أبو فيصل نسخة من كتابه "نجاحات وابتكارات حول العالم"، الذي يوثق تجارب لبنانية ناجحة في الصناعة والابتكار.

بدوره، قدّم كبارة لأبو فيصل كتابه حول الريادة في الأعمال، في خطوة تعكس تقديرًا متبادلاً لجهود اللبنانيين في نشر ثقافة الابتكار والريادة في الداخل والخارج.