الرئيس عون أبرق لأمير الكويت خلال عودته إلى بيروت: الحفاوة التي لقيتها عكست مدى محبتكم للبنان

غادر رئيس الجمهوريّة ​جوزاف عون​ والوفد المرافق، العاصمة الكويتيّة عائدًا إلى بيروت، في ختام زيارة رسمية التقى في خلالها امير الدولة مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي العهد صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية فهد يوسف سعود الصباح، وكبار المسؤولين الكويتيين.

وخلال مغادرته الأجواء الكويتية، ابرق الرئيس عون الى الأمير مشعل، معرباً عن سعادته بـ"المحادثات البنّاءة والاخوية التي اجراها معه، والحرص الذي ابداه على مواصلة الوقوف الى جانب لبنان وتطوير علاقة البلدين".

وجاء في البرقية:

"يطيب لي، وانا اغادر والوفد المرافق لي أجواء الكويت، ان اشكركم على الحفاوة التي لقيتها منكم خلال زيارتي لبلدكم الشقيق، التي عكست مدى محبتكم للبنان وشعبه سواء منه المقيم في بلده، أو الموجود في الربوع الكويتية الزاهرة.

واعرب لكم عن سعادتي بالمحادثات البنّاءة والاخوية التي اجريتها معكم، والحرص الذي ابديتموه على مواصلة وقوفكم الى جانب لبنان، وتطوير علاقة بلدينا في كافة المجالات التي تخدم مصالح شعبينا المشتركة.

وإذ اجدد شكري لكم، أتمنى لكم دوام الصحة والعافية للاستمرار في قيادة مسيرة دولة الكويت الى مزيد من التقدم والنجاح".