مصلحة الاقتصاد سطرت محضر ضبط بحق معمل ألبان وأجبان في العيرونية بعد ثبوت مخالفة جرثومية

سطّرت مصلحة الاقتصاد في الشمال، محضر ضبط في حق معمل لتصنيع الألبان والأجبان في بلدة العيرونية- قضاء زغرتا، وذلك عقب صدور نتائج فحوصات مخبرية على عيّنة من منتج "الجبنة العكاوي"، التي أظهرت عدم مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية من الناحية الجرثومية.

وقام مراقبو المصلحة على الفور بإتلاف كامل الكمية المتوافرة من المنتجات داخل المعمل، باشراف رئيسة المصلحة لمى علم الدين، كما وجهت المصلحة إنذارا خطيا لصاحب المعمل بضرورة سحب منتجات الجبنة كافة التي تم توزيعها في الأسواق، تمهيدا لإتلافها تحت إشراف فرق المراقبة المختصة.

كذلك، طُلب من المعمل التوقف الفوري عن الإنتاج إلى حين معالجة الخلل القائم، على أن يُصار إلى إجراء فحص جديد للتأكّد من التزامه بالشروط الصحية اللازمة قبل السماح له بالعودة إلى العمل.

وأكدت مصلحة الاقتصاد في الشمال "استمرارها في تنفيذ جولات ميدانية دورية على معامل تصنيع المواد الغذائية في المنطقة، والتشدد في تطبيق المعايير الصحية حماية للسلامة العامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من يثبت تورطه في مخالفات تهدد صحة المواطنين".