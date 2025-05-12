وزير الزراعة غادر إلى إيطاليا للمشاركة بمؤتمر دعم استراتيجية صحة النبات بالشرق الأدنى وشمال أفريقيا

غادر وزير الزّراعة ​نزار هاني​ إلى إيطاليا على رأس وفد من الوزارة، للمشاركة في المؤتمر الدّولي لدعم استراتيجيّة صحة النّبات في إقليم الشّرق الأدنى وشمال أفريقيا، الّذي يُعقد في مدينة باري بمشاركة وزراء الزّراعة وممثّلي الدّول والمنظّمات الدّوليّة المعنيّة.

ويهدف المؤتمر إلى حشد الدّعم الدّولي لمواجهة التّحدّيات الّتي تواجه صحة النّبات، لا سيّما في ما يتعلّق بإدارة الآفات والأمراض النّباتيّة العابرة للحدود، الّتي تُعدّ من أبرز المخاطر الّتي تهدّد الأمن الغذائي والموارد الزّراعيّة في المنطقة، بحسب الوزارة.

ويشارك في المؤتمر عدد من الجهات المانحة والدّوليّة، في إطار التّنسيق لوضع خطط إقليميّة مستدامة لمكافحة هذه التّحدّيات، وتعزيز قدرات الدّول الأعضاء على الصّعيدَين التّقني والمؤسّساتي.

ومن المقرّر أن يعقد هاني خلال زيارته سلسلة لقاءات رسميّة في العاصمة الإيطاليّة روما، تشمل اجتماعًا مع وزير الزّراعة الإيطالي وعدد من كبار المسؤولين، لبحث سبل التّعاون الثّنائي وتبادل الخبرات وتعزيز الشّراكة في مجالات البحث الزّراعي، وتقنيّات الوقاية النّباتيّة، وتطوير سلاسل الإنتاج.