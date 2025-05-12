الصمد دعا لتوقيف أي شخص يطلق النار احتفالًا بنتائج الانتخابات: نرفع الغطاء عن أي مرتكب

ناشد النّائب ​جهاد الصمد​، في بيان، "أهالي بخعون الحبيبة وكل المحبّين، عدم إطلاق النّار ابتهاجًا بالفوز الّذي تحقّق في الانتخابات البلدية والاختيارية يوم أمس، وان يكون الاحتفال راقيًا وسلميًّا وبعيدًا عن أي استفزازات أو فوضى أو ترويع للآمنين".

ودعا في بيان، الجيش اللبناني والقوى الأمنيّة إلى "ضبط الوضع بكل قوّة، وتوقيف أي شخص يطلق النّار"، معلنًا "رفع الغطاء عن من يُقدم على ذلك كائنًا من كان".