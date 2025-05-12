ناشد النّائب جهاد الصمد، في بيان، "أهالي بخعون الحبيبة وكل المحبّين، عدم إطلاق النّار ابتهاجًا بالفوز الّذي تحقّق في الانتخابات البلدية والاختيارية يوم أمس، وان يكون الاحتفال راقيًا وسلميًّا وبعيدًا عن أي استفزازات أو فوضى أو ترويع للآمنين".
ودعا في بيان، الجيش اللبناني والقوى الأمنيّة إلى "ضبط الوضع بكل قوّة، وتوقيف أي شخص يطلق النّار"، معلنًا "رفع الغطاء عن من يُقدم على ذلك كائنًا من كان".
كانت هذه تفاصيل خبر الصمد دعا لتوقيف أي شخص يطلق النار احتفالًا بنتائج الانتخابات: نرفع الغطاء عن أي مرتكب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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