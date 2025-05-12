أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنه سيرسل فريق التفاوض إلى قطر الثلاثاء لمناقشة ملف الاسرى في قطاع غزة. واوضح نتانياهو في بيان صادر عن مكتبه، بانه "في أعقاب الاجتماع مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف والسفير مايك هاكابي، أعطى رئيس الوزراء تعليماته بإرسال وفد تفاوضي إلى الدوحة غدا".

كانت هذه تفاصيل خبر مكتب نتانياهو: إسرائيل سترسل وفدها المفاوض بشأن غزة إلى قطر الثلاثاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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