الخارجية المصرية: نثمن الاتصالات والجهود الدبلوماسية البناءة لحل الأزمة الأوكرانية سلميًا

ثمّنت وزارة الخارجية المصرية "الاتصالات والجهود الدّبلوماسيّة البنّاءة الرّامية لحل الأزمة الأوكرانية سلميًّا، ومقترح الجانب الروسي عقد مباحثات مباشرة مع أوكرانيا يوم 15 أيّار الحالي، وإبداء الجانب الأوكراني استعداده للتجاوب مع هذا المقترح.

وأكّدت في بيان، أنّ "استعداد جهات النزاع للتفاوض المباشر، يُعد مسألة هامة ومحورية في سبيل العمل على التوصل إلى تسوية للأزمة الأوكرانية التى طال أمدها، وتؤسس لمرحلة جديدة تسهم فى مناقشة ومعالجة الشواغل لدى جهات النزاع، وصولاً لسلام مُستدام تستعيد فيه القارة الأوروبية الأمن والاستقرار".

وشدّد الوزارة على أنّ "مصر ظلت على مدار عقود طويلة تؤكد ضرورة حل النزاعات بالطرق السلمية، وأعربت عن دعمها للمبادرات والجهود التي استهدفت انهاء الازمة، حيث سبق أن شاركت مصر في المبادرات العربية والأفريقية و"أصدقاء السلام" التي دعت لتسوية الأزمة الأوكرانية".