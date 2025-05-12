ترامب سيتحدث مع الرئيس الصيني في نهاية الأسبوع: هناك أشياء جيدة للغاية تحدث بخصوص إيران وقد نخفف العقوبات على سوريا

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن العلاقات بين بلاده والصين خضعت لـ"إعادة ضبط" كاملة، مشيرا الى أنه قد يتحدث هاتفيا الى نظيره شي جينبينغ في نهاية الأسبوع الحالي.

واوضح ترامب للصحافيين في البيت الأبيض، "في الأمس قمنا بإعادة ضبط كاملة بعد مباحثات إيجابية مع الصين في جنيف"، في إشارة الى توصل البلدين لاتفاق بشأن خفض كبير للتعرفات الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوما. وأضاف "العلاقة جيدة للغاية. سأتحدث الى الرئيس شي ربما في نهاية الأسبوع".

ولفت الى إن تدخله حال دون وقوع "حرب نووية وخيمة" بين الهند وباكستان، بعدما وافق الطرفان على وقف لإطلاق النار بعد أيام من المواجهات. وقال: "أوقفنا نزاعا نوويا. أعتقد أنها كانت لتكون حربا نووية وخيمة يُقتل فيها الملايين. لذا أنا فخور جدا بذلك".

وفيما خص الملف السوري، ذكر ترامب بانه قد نخفف العقوبات على سوريا، لافتا الى ان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سأل عن العقوبات على سوريا. وأمل في إطلاق سراح الاسرى الآخرين في غزة.

وحول الملف النووي الايراني، اكد بان هناك أشياء جيدة للغاية تحدث بخصوص إيران، كما ان إيران تتصرف بذكاء، وتتحلى بالعقلانية. وتابع " نحترم القيادة القطرية، ونحافظ على سلامة السعودية والإمارات وقطر وغيرها من الدول".