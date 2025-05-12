شكرا لقرائتكم خبر عن النواب يوافق على مقترح نائبة التنسيقية بتعديل المادة الأولى بقانون "مزاولة الصيدلة" لصالح خريجي الصيدلة والان مع تفاصيل الخبر

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تعديل تقدمت به النائبة الدكتورة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، في المادة الأولى بمشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة.

وكان نص المادة قبل التعديل "يقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دي PHARM D)، أو أحد تخصصاتها الأخرى من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتم تدريب اجباري لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية…. إلى أخره".

وطالبت "نائبة التنسيقية" بحذف كلمة pharma D لتحقيق المزيد من الاستقرار التشريعي والتعميم على جميع خريجي برامج بكالوريوس العلوم الصيدلية بمختلف مسميات أنظمتها وبرامجها.

وأضافت "على": نحن اليوم نعدل قانون بعد ٧٠ عام من الثبات، والمتعارف عليه أن المواد القانونية المتعلقة بالدرجات العلمية المعترف بها هي اما البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراة بصفة عامة دون تحديد التخصصات أو البرامج والأنظمة التي تختلف مسمياتها من جامعة لأخرى داخل علوم الصيدلة وكذلك القيد بالسجل يشترط الدرجة العلمية أساسية المتعارف عليها فقط، وهى البكالوريوس بغض النظر عن البرنامج المتخصص او النظام المتبع.

وأشارت "نائبة التنسيقية" إلى أنها قد أجرت بحثاً في الجامعات المختلفة خلال الفترة الماضية فوجدت بعض الجامعات تطلق على النظام المتبع بكالوريوس الصيدلة "فارى دي" وأخرى تطلق عليه نظام بكالوريوس الصيدلة الإكلينيكية ومن الوارد أن يظهر في المستقبل مسميات لأنظمة تعليمية أخرى مع التطور العلمي، والتعديل واجب حتى لا يحدث زعزعة بين الجامعات والخريجين عند تطبيق القانون, إلى جانب أن حذف كلمة pharma D كمصطلح إنجليزي من قانون مصري باللغة العربية يحقق ضبط الصياغة التشريعية.



