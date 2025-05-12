شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل المستأجرين يطالب بتأجيل قانون الإيجار القديم: يحقق نفعا للمالك ويضر المستأجر والان مع تفاصيل الخبر

قال جورج مكرم ممثل المستأجرين خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، و الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة ، في حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن هناك سجالا قانونيا حول قانون الإيجار القديم .

وتابع:" فوجئ الجميع بمشروع قانون تمهيدا لمناقشته وإصداره، هذا قانون ضار ممكن أن يحقق نفعا للمالك وًلكنه يضر بالمستأجرين و يسحقهم خلال 5 سنوات ثم يلقيهم أرضاً بالتشريد، وهذا ليس العدل فكيف يعيشون بعد الطرد و الإخلاء، حسب قوله".

واستكمل" هذا يمثل تهديدا للأمن القومي والسلم المجتمع، وسيؤدئ لإخلاء أكثر من 3 ملايين وحدة، لافتا إلى أن شقق الإيجار القديم اكثر من 55%؜ من الشقق و الوحدات.

واستكمل جورج:" القانون الجديد سيؤدي إلى ارتفاع الإيجارات نظرا لزيادة الطلب و قلة المعروض، ولا نحتاج تشريعا و لابد من التروي في المناقشة و لابد من دارسة تمثل حصرا بكل المتضررين، مطالبا بتأجيل إصدار القانون.

و تابع :" إلغاء الطرد و الإخلاء يسعى للحفاظ على السلم و الأمن الاجتماعيين، وحكم الدستورية الايجار القديم قنبلة ألقت بها المحكمة الدستورية على مجلس النواب و لابد من قانون متوازن للحقوق و الفقراء و معدومي الدخل".