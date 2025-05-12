مجلس الوزراء: نتطلع أن تعزز زيارة الرئيس ترمب التعاون والشراكة

رحب مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس المجلس الأمير محمد بن سلمان ، بالزيارة الرسمية لرئيس أمريكا دونالد ترمب إلى السعودية ، كما يتطلع المجلس أن تسهم الزيارة في تعزيز أواصر التعاون والشراكة الإستراتيجية للبلدين الصديقين وتطويرها في مختلف المجالات؛ بما يحقق مصالحهما ورؤيتهما المشتركة، وفقاً لما ذكرته واس.

محادثات سياسية

وفي بداية الجلسة؛ أطلع ولي العهد، مجلس الوزراء، على مضامين المحادثات والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية مع قادة عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وما اشتملت عليه من استعراض العلاقات بين المملكة وبلدانهم، والمسائل ذات الاهتمام المتبادل.

رفض السيطرة على غزة

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعيد، أن المجلس تابع تطورات الأوضاع ومجرياتها في المنطقة والعالم، مجددًا رفضه القاطع لما أعلنته سلطات الاحتلال الإسرائيلية بشأن التوغل والسيطرة على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، وانتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي الإنساني، ومؤكدًا موقف المملكة الداعم للقضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.

وعبّر المجلس، عن ترحيبه باتفاق وقف إطلاق النار بين جمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية الهند، والتأكيد على مواصلة المملكة المساعي بالتعاون مع شركائها في المجتمع الدولي للوصول إلى سلام دائم بين البلدين.

اجتماع قادة مؤتمر ميونخ للأمن

وتناول مجلس الوزراء، مستجدات التعاون مع المنظمات والمنتديات الدولية، مؤكدًا أن استضافة المملكة اجتماع "قادة مؤتمر ميونخ للأمن" خلال الربع الأخير من العام الجاري 2025م؛ تأتي في سياق دورها الداعم للنهج متعدد الأطراف الذي يخدم الأمن والسلم الدوليين، ويعزز مواجهة التحديات العالمية.

وعدّ المجلس، انتخاب المملكة ممثلاً عن المجموعة العربية في عضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)؛ تجسيدًا لمكانتها الرائدة وجهودها في تطوير هذا القطاع محليًا وإقليميًا ودوليًا وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

قرارات المجلس

- مذكرة تفاهم بين المملكة وإيطاليا للتعاون في مجال الطاقة.

- اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة العربية السعودية ومملكة إسواتيني.

- التباحث مع الجانب الفانواتي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون.

- التباحث مع الجانب الأمريكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التعليم والتدريب.

- مذكرة تفاهم بين المملكة والصين للتعاون في مجال تنظيم الأدوية والأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل.

- مذكرة تفاهم بين هيئة حقوق الإنسان السعودية ومفوضية حقوق الإنسان بطاجيكستان.

- مذكرة تفاهم بين المملكة وسلطنة عُمان في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

- مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء السنغالية.

- الموافقة على المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء، وذلك بصفة استرشادية.

- الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني.

- تشكيل فريق عمل برئاسة المديرية العامة للدفاع المدني وعضوية عدد من الجهات، يتولى تنفيذ برنامج نشر الوعي بالظواهر الجوية وآلية تفادي مخاطرها ومدلولات التنبيهات والتحذيرات.

- تتحمل الدولة الضرائب والرسوم الجمركية على إرساليات المواشي الحية من تاريخ 11 / 11 / 1446هـ إلى نهاية موسم حج هذا العام 1446هـ.

- تعيين الدكتور أحمد بن صالح السيف، وفيصل بن عبدالعزيز آل الشيخ، وناصر بن عبدالله العبدالكريم؛ أعضاءً في مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتجديد عضوية الدكتورة هيلة بنت عبدالله الخلف في مجلس إدارة الهيئة.

- تجديد عضوية المهندس مهند بن قصي بن حسن العزاوي في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين.

- اعتماد الحسابات الختامية للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ومركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية (سابقًا)، وجامعة الملك عبدالعزيز لأعوام مالية سابقة.