البابا ليو الرابع عشر يلتقي الصحفيين لأول مرة

ابوظبي - سيف اليزيد - دعا بابا الفاتيكان الجديد البابا ليو الرابع عشر، اليوم الاثنين، الصحفيين إلى وضع نهاية للهجمات الحزبية والأيدولوجية التي تثير "حرب كلمات"، وحث على قطع الطريق أمام التعصب والكراهية.

وفي أول مؤتمر صحفي أمام الآلاف من ممثلي وسائل الإعلام العالمية الذين غطوا انتخابه ووفاة سلفه، طالب البابا بإطلاق سراح الصحفيين الذين خسروا حريتهم بسبب القيام بعملهم.

دعا بابا الفاتيكان الجديد الصحفيين إلى التركيز على نقل الحقيقة بدلا من الانخراط في الانقسامات الحزبية.

وقال البابا "الطريقة التي نتواصل بها لها أهمية أساسية.. يجب أن نقول ‘لا’ لحروب الكلمات والصور، ويجب أن نرفض نماذج الحرب".

وتحدث أيضا عن الصحفيين المسجونين، الذين بلغ عددهم، وفقا للجنة حماية الصحفيين، 361 في نهاية العام الماضي.

وقال البابا "معاناة هؤلاء الصحفيين المسجونين تشكل تحديا لضمير الأمم والمجتمع الدولي، وتدعونا جميعا إلى حماية الهبة الثمينة المتمثلة في حرية التعبير والصحافة".

وأكد بابا الفاتيكان للصحفيين أيضا إن عليهم التصرف بمسؤولية في استخدام الذكاء الاصطناعي في عملهم، وطلب منهم "ضمان إمكانية استخدامه لصالح الجميع، حتى يعود بالنفع على البشرية جمعاء".