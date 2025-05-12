الهند تستأنف تشغيل 32 مطاراً بعد التهدئة مع باكستان

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت هيئة المطارات الهندية عن استئناف تشغيل 32 مطاراً «بأثر فوري» أمام عمليات الطيران المدني، جاء ذلك القرار بعد يومين فقط من إعلان الهند وباكستان وقفاً لإطلاق النار.



وفي وقت سابق، كان قد تم الإعلان عن إغلاق مطارات تقع في الأجزاء الشمالية والغربية من البلاد، حتى الساعات الأولى من يوم 15 مايو الجاري.



ووافقت الهند وباكستان، أمس الأول السبت، على وقف إطلاق النار، بعد اشتباكات دامت أربعة أيام.



وقالت الولايات المتحدة الأميركية إنها أسهمت في التوسط لخفض التصعيد بين البلدين المتجاورين، ولكن الهند تقول إن الهدنة جاءت نتيجة مباحثات ثنائية.