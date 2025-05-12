وزير الخارجية التركي: ندعو روسيا وأوكرانيا للاجتماع في أسرع وقت ممكن وإعلان وقف إطلاق النار

حضَّ وزير الخارجية التركي هاكان فيدان روسيا وأوكرانيا إلى "الاجتماع في أسرع وقت ممكن وإعلان وقف إطلاق النار"، لافتاً الى أننا "نأمل أن يتحقق ذلك، وهذا ما نعمل من أجله".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن بلاده تدعم سوريا على كل الصعد، مشددًا على أن التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية يزعزع الأمن والاستقرار ويهدد مستقبل البلاد.

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيريه الاردني أيمن الصفدي، والسوري أسعد الشيباني، أشار فيدان إلى أن نحو ثلث الأراضي السورية تقع تحت سيطرة من وصفهم بـ"وحدات الحماية الكردية"، واصفًا هذا الوضع بالاحتلال.

وفي سياق آخر، أكد فيدان بلاده تراقب الوضع في قطاع غزة، معتبرًا أن ما يحدث هناك "مأساة إنسانية يجب وقفها فورًا".

ورأى أن إعلان حزب العمال الكردستاني إلقاء السلاح يمثل خطوة تاريخية ومهمة جدًا. وشدد على أن تنفيذ قرار إلقاء السلاح مهم جدًا لمنطقة الشرق الأوسط، موضحًا أن هناك الكثير من التفاصيل المتعلقة بكيفية تنفيذ هذا القرار.