أعلن البيت الأبيض أن الحكومة القطرية عرضت تقديم طائرة للولايات المتحدة. وأكد أن ليس هناك ما يدعو للقلق بشأن رغبة قطر في الحصول على شيء في المقابل.

كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: قطر عرضت تقديم طائرة لأميركا و ليس هناك ما يدعو للقلق بشأن رغبتها بالحصول على شيء بالمقابل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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