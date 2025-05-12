المفوضية الأوروبية دعت للعمل من أجل السلام بعد حل حزب العمال الكردستاني

دعت المفوضية الأوروبية جميع الجهات إلى "اغتنام الفرصة للعمل من أجل تحقيق السلام"، عقب إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه وانتهاء أكثر من أربعة عقود من "الكفاح المسلح" ضد تركيا.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنوار العنوني إن "الاتحاد الأوروبي يرى أن إطلاق عملية سلام موثوقة تهدف إلى إيجاد حل سياسي للقضية الكردية، من شأنه أن يشكل خطوة إيجابية نحو تحقيق حل سلمي ودائم".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن "حزب العمال الكردستاني" نتائج مؤتمره الثّاني عشر، الّتي تضمّنت حلّ الهيكل التّنظيمي للحزب، وإنهاء الكفاح المسلّح وجميع الأنشطة الّتي تتمّ باسم الحزب.