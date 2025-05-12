وزير الخارجية السوري: نحذّر "قسد" من المماطلة في تنفيذ الاتفاق مع السلطة السورية

حذّر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، قوات سوريا الديموقراطية، من أن "المماطلة في تنفيذ الاتفاق الذي أبرمته مع السلطات في دمشق بشأن دمج مؤسسات الإدارة الكردية في إطار الدولة، من شأنه أن يطيل أمد الفوضى في البلاد".
وقال الشيباني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيريه التركي هاكان فيدان والأردني أيمن الصفدي في أنقرة "نحن اليوم بصدد تنفيذ الاتفاق الوطني مع قوات سوريا الديموقراطية ودمج جميع المناطق تحت سلطة الدولة المركزية".
وأضاف "ندرك أن هذه العملية معقدة وحساسة لكنها ضرورية"، مؤكدا "هدفنا ليس الهيمنة بل التوحيد".
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