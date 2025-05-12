الحكومة الإيرانية: لا مانع من استثمارات أميركية في ايران إذا تم التوصل إلى اتفاق ورفع العقوبات

أعلنت الحكومة الإيرانية أنه في حال أدت المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة إلى اتفاق، فستتمكن واشنطن من الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية لإيران. وأكدت أنه لا مانع من الاستثمارات الأميركية داخل البلاد في حال التوصل إلى اتفاق رسمي ورفع العقوبات المفروضة.

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