مصلحة الليطاني أعلنت جفاف نبع شمسين: نحذر من استعمال مياه غير صالحة للري

أعلنت "​المصلحة الوطنية لنهر الليطاني​"، في بيان، "تسجيل جفاف نبع شمسين بشكل شبه كامل، نتيجة التّراجع الحاد في التّغذية الطّبيعيّة للمياه الجوفيّة والسّطحيّة، في ظلّ موسم استثنائي من الشّح المائي وانحباس الأمطار خلال العام الجاري، ما يُنذر بتداعيات خطيرة على الأمن المائي و​القطاع الزراعي​ في المنطقة".

وأوضحت أنّ "نبع شمسين يُعدّ من أهم الينابيع المغذّية لنهر الليطاني في الحوض الأعلى، إذ يُرفد النّهر بكميّات أساسيّة من المياه على امتداد البقاع الأوسط، ويلعب دورًا محوريًّا في الحفاظ على التدفّق الطّبيعي للنّهر، وخصوصًا في الفترات الجافّة. كما يُسهم النّبع في دعم شبكات الرّيّ الزّراعي في بلدات مجاورة، ويشكّل مصدرًا رئيسيًّا لريّ المزروعات الصيفيّة؛ خصوصًا في بلدات رياق وتمنين وسعدنايل وتعلبايا ومحيطها".

وشدّدت المصلحة على أنّ "جفاف هذا النّبع الحيوي يُشكّل مؤشّرًا بالغ الخطورة على تدهور الوضع الهيدرولوجي في الحوض الأعلى، ويُهدّد بفقدان توازن النّظام البيئي، ويقلّص من قدرة نهر اللّيطاني على تلبية الحاجات الزّراعيّة والبيئيّة في المنطقة".

وحذّرت من "لجوء بعض المزارعين إلى استعمال مياه غير صالحة للرّي، كالمياه الملوّثة أو مياه الصّرف الصّحي، ما يُشكّل خطرًا جسيمًا على سلامة الإنتاج الزّراعي والصّحة العامّة والبيئة".

كما دعت الجهات المعنيّة إلى:

- منع استخدام المياه الملوّثة في الرّي وتطبيق القوانين المرعيّة.

- ترشيد استهلاك المياه، واعتماد تقنيات ريّ مستدامة.

- تعزيز الرّقابة على مصادر المياه، وتوفير بدائل آمنة حيث أمكن.

- الإسراع في تنفيذ مشاريع محطّات معالجة مياه الصّرف الصّحي وتحسين كفاءة إدارة الموارد".

وأكّدت المصلحة أنّ "مواجهة هذا النّوع من الأزمات يتطلّب استراتيجيّةً وطنيّةً متكاملةً لإدارة الموارد المائيّة، ترتكز على الإدارة المستدامة، المراقبة، والجهوزيّة في ظل التغيّرات المناخيّة الّتي يواجهها ​لبنان​ والمنطقة".