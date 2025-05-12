البستاني جال مع وزيرَي الصحة والشؤون بمستشفى دير القمر: جاهز لتتسلمه الوزارة وتجهزه وتشغّله

لبّى وزير الصّحة ​ركان ناصر الدين​ برفقة وزيرة الشّؤون الاجتماعيّة ​حنين السيد​، دعوة النّائب ​فريد البستاني​ لزيارة تفقديّة إلى مستشفى دير القمر الحكومي، حيث كان البستاني باستقبالهم برفقة أعضاء لجنة المستشفى سهيل تابت، داني يوسف وكريم موسى. وقام الجميع بتفقّد المبنى الّذي أصبح جاهزًا، بانتظار التّجهيز وتعيين الكادر الطبّي.

وأشار البستاني عقب الزّيارة، إلى أنّ "اليوم وبكل فخر، نستطيع أن نعلن أنّ بناء المستشفى قد تمّ بالرّغم من كل المصاعب الّتي مرّ بها لبنان، وأصبح المستشفى اليوم جاهزًا لتتسلّمه الوزارة وتقوم بتجهيزه وتوظيف الكادر الطبّي لتشغيله وإدارته".

ولفت إلى "أنّنا استحصلنا على هبات عدّة لآلات عدّة يمكننا أن نقوم بتشغيلها فور بدء العمل بالمستشفى، كما أنّنا في صدد العمل على توأمته مع أحد أكبر المستشفيات الجامعيّة في بيروت".

من جهته، أبدى ناصر الدين "إعجابه بالعمل"، معتبرًا أنّ "البناء نموذجي ومتطوّر". وشكر "جهود كلّ من ساهم بإكمال العمل به"، متعهّدًا بـ"استلامه وتشغيله خلال فترة ولاية الحكومة، على أن يكون التّشغيل تدريجيًّا وفق القدرة الماليّة للوزارة، وصولًا إلى تشغيل جميع أقسامه كمستشفى حكومي متكامل، لأنّ المنطقة بحاحة ماسّة لهكذا صرح طبّي يخدم جميع أهل المنطقة".

بدورها، أعربت السيّد عن إعجابها الكبير بالإتقان الّذي تمّت به الأعمال، مؤكّدةً "ضرورة افتتاح وتشغيل المستشفى لتقديم الخدمات الطبيّة لأهل المنطقة". وقد فنّدت الأعمال الّتي تقوم بها وزارة الشّؤون على مساحة الوطن وفي منطقة الشوف.