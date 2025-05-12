فازت لائحة "شباب وعائلات إجدبرا" المدعومة من "التيّار الوطني الحر" برئاسة سيمون ضاهر، بثمانية أعضاء من أصل 9 أعضاء يتشكّل منهم المجلس البلدي.

كانت هذه تفاصيل خبر فوز لائحة "شباب وعائلات إجدبرا" برئاسة سيمون ضاهر بـ8 أعضاء بالمجلس البلدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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