واشنطن بوست عن مستشار لترامب: معاملة ترامب لنتانياهو أفضل بدرجة واحدة من اجتماعه مع زيلنسكي بالبيت الأبيض

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن أحد مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب قوله إن معاملة ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "أفضل بدرجة واحدة" من اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض.

واواخر شباط الماضي، هاجم ترامب زيلينسكي، ووصف تصريحاته بأنها غير محترمة، وحذره من مغبة رفض وقف إطلاق النار مع روسيا.

وخلال حديثهما للصحافة في البيت الأبيض، خيّر ترامب زيلينسكي بين توقيع اتفاق حول المعادن أو انسحاب واشنطن من دعم كييف.

وبعد انتهاء اللقاء المتوتر، قال ترامب إنه يمكن لزيلينسكي أن يعود للبيت الأبيض مجددا عندما يكون مستعدا للسلام.

واكد ترامب إنه من قلة الاحترام أن يأتي زيلينسكي إلى البيت الأبيض ويجادل أمام وسائل الإعلام الأميركية.