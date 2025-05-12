ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 3% بعد الإعلان الصيني الأميركي عن تعليق الرسوم الجمركية

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3% بعدما اتفقت الصين والولايات المتحدة على تعليق رسوم جمركية متبادلة وفي وقت تسعى القوتان الاقتصاديتان للتخفيف من حدة الحرب التجارية بينهما.

وارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط 3,6% مسجلا 63,24 دولارا فيما ارتفع سعر برميل خام برينت 3,4% إلى 66,11 دولارا وسط تفاؤل حيال إمكانية أن يؤدي تخفيف التوتر إلى دعم الاقتصاد العالمي وزيادة الطلب على النفط.

وفي وقت سابق اليوم، اتفقت سلطات الولايات المتحدة والصين على تعليق جزء من الرسوم الجمركية التي فرضها الجانبان منذ أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب حربه التجارية ضد ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لمدة 90 يوما.

واشار بيان مشترك الى ان "من المقرر بأن يدخل قرار التعليق حيز التنفيذ بحلول 14 أيار".

وارتفعت أسهم بورصة هونغ كونغ بأكثر من 3 في المئة بعد الإعلان.