الخارجية الفرنسية: ستردّ بشكل فوري وحازم ومتناسب على قرار الجزائر طرد المزيد من الموظفين الفرنسيين

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أن "فرنسا ستردّ بشكل فوري وحازم ومتناسب على قرار الجزائر غير المفهوم طرد المزيد من الموظفين الفرنسيين الرسميين".

وندّد بارو خلال إحاطة إعلامية في بوليفيك في غرب فرنسا بـ"قرار غير مفهوم وقاس"، مشيرا إلى أن "مغادرة عناصر في مهام موقتة هي غير مبرّرة وغير قابلة للتبرير. وكما فعلتُ الشهر الماضي، سنردّ بشكل فوري وحازم ومتناسب على هذا القرار الذي يمسّ بمصالحنا، وهو قرار مستهجن لأنه لا يصبّ لا في مصلحة الجزائر ولا في مصلحة فرنسا".

وفي وقت سابق اليوم، استدعت سلطات الجزائر القائم بأعمال السفارة الفرنسية لإبلاغه بنيّتها طرد المزيد من الموظفين الرسميين الفرنسيين من أراضيها.

وأفادت مصادر فرنسية لوكالة "فرانس برس"، بأن "الأشخاص المعنيين هم موظفون كانوا في مهام إسناد مؤقتة، من دون تحديد عددهم أو مهلة طردهم".