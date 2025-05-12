وجّه رئيس حزب "القوّات اللّبنانية" سمير جعجع، تحيّةً "من القلب لجميع الرّفيقات والرّفاق والمناصرين والحلفاء في أقضية الشّمال كلّها وفي عكار، على النّجاح الباهر الّذي تحقّق في هذه الأقضية والمحافظتَين".
ووجّه في تصريح، تحيّة أيضًا لوزارة الدّاخليّة والبلديّات والطّاقم الإداري والأجهزة الأمنيّة على "أدائها الدّقيق في مواكبة العمليّة الانتخابيّة"، مشيرًا إلى "أنّنا نلتقي في زحلة ومناطق البقاع كافّة وفي بيروت الأحد المقبل".
كانت هذه تفاصيل خبر جعجع حيا الرفاق والحلفاء على النجاح بانتخابات الشمال وعكار: نلتقي في زحلة والبقاع وبيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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