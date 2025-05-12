الجيش: توقيف 35 شخصً أطلقوا النار بعد صدور نتائج الانتخابات البلدية في الشمال وعكار

أعلنت قيادة الجيش أنّه بتاريخ 11 أيار 2025 مساء، أقدم أشخاص على إطلاق النار لدى صدور نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي لبنان الشمالي وعكار، ما أدى إلى وقوع ضحايا بين المواطنين. وعلى أثر ذلك، نفذت وحدات من الجيش، تؤازر كلا منها دورية من مديرية المخابرات، عمليات دهم وأوقفت 35 شخصًا من مطلقي النار في مناطق مختلفة من المحافظتين، وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية.

وسُلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، ويجري العمل لتوقيف بقية مطلقي النار.

وفي هذا السياق، شددت قيادة الجيش على ضرورة امتناع المواطنين عن إطلاق النار، لما في ذلك من تعريض حياة الآخرين للخطر، فضلًا عن المسؤولية القانونية التي يتحملها المتورطون.