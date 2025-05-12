أمير الكويت أكد للرئيس عون حرص الكويت على دعم لبنان وتعزيز العلاقات الكويتية اللبنانية والخليجية

أكد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح للرئيس جوزاف عون خلال استقباله له في الديوان الأميري، "حرص الكويت على دعم لبنان وعلى تعزيز العلاقات الكويتية اللبنانية والخليجية".
بدوره، شكر الرئيس عون، أمير الكويت على "العاطفة التي أبداها تجاه لبنان وعلى وقوف الكويت إلى جانب الشعب اللبناني"، مقدراً احتضان دولة الكويت للبنانيين فيها.
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