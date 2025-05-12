طلبت وزيرة السّياحة ​لورا الخازن لحود​، في تعميم حمل الرّقم 2، من المؤسّسات السّياحيّة كافّة الخاضعة لرقابة ​وزارة السياحة​ والّتي تعمل من دون ترخيص قانوني صادر عن الوزارة، "التّقدّم إلى وزارة السّياحة بالمستندات المطلوبة أو المستندات النّاقصة من أجل الحصول على التّراخيص المحدَّدة قانونًا، تحت طائلة الملاحقة القانونيّة وإتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة في حق المؤسّسات المخالفة؛ وذلك خلال مهلة سنة من تاريخه".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير السياحة طلبت من المؤسسات السياحية التقدم بالمستندات المطلوبة للحصول على تراخيص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.