الصدي: ننسق مع كل الجهات التي تقدم عروضًا بموضوع الكهرباء والحديث عن تلكؤ الحكومة افتراء

لفت وزير الطّاقة والمياه ​جو الصدي​، إلى أنّه "يتمّ التّرويج عبر بعض وسائل الإعلام، أنّ ثمّة عرضًا قطريًّا بإنشاء معملَين لإنتاج الكهرباء في لبنان، الأوّل على الغاز والثّاني بالطّاقة البديلة، عالقًا مند زمن، ولم تتطرّق له الحكومة الحاليّة؛ رغم أنّه لا يزال ساري المفعول وفق مصادر مطّلعة".

وأوضح في بيان، "أنّنا نتابع وننسّق مع كل الجهات الّتي قدّمت وتقدّم عروضًا للبنان، بما فيها دولة قطر الّتي زارها رئيس الجمهوريّة جوزاف عون ثمّ زرتها كوزير طاقة ومياه، من أجل بحث فرص التّعاون والشّراكة الّتي يمكن تعزيزها لمصلحة لبنان. لذا الحديث عن تلكؤ الحكومة هو مجرّد افتراء".