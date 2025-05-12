عسيران نوه بجهود الرئيس عون لإعادة العلاقات العربية مع لبنان ودعا الجامعة العربية لتحمل مسؤولياتها

نوه عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي عسيران بالجهد الذي يبذله فخامة الرئيس العماد جوزاف عون في سبيل اعادة العلاقات العربية مع لبنان، مؤكدا ان هذا المسعى يصب في مصلحة الوطن. واشار الى اهمية الاستثمار في هذه العلاقات من اجل استعادة الرؤية المتكاملة بين الدول العربية، معتبرا ان هذا التطور يمكن ابناء المجتمع العربي من اعادة جمع الشمل ووضع حد للحروب والنزاعات القائمة في ما بينهم وفي مختلف انحاء الامة.

وشدد عسيران على ضرورة اعادة التصويب الى موقع لبنان كـ"نقطة وسط" بين الدول العربية، لافتا الى الدور الذي لعبه في الماضي في تدعيم الاواصر وحصر الخلافات والعمل على حلها من خلال علاقاته الطيبة والمتوازنة.

واذ اشار الى ان المنطقة تمر اليوم بـ"محنة كبرى"، دعا الجامعة العربية الى تحمل مسؤولياتها واخذ زمام المبادرة والعمل بجدية وجدارة لحل المشاكل بين مختلف الدول العربية.

وفي ما يتعلق بالانتخابات البلدية والاختيارية، اعتبر عسيران ان اهمية هذا الاستحقاق في مختلف المناطق اللبنانية تكمن في تاكيد الحالة الديمقراطية التي يتمتع بها لبنان منذ زمن بعيد، وهي برأيه "الطريق السليم لربط اواصر اللبنانيين ببعضهم البعض، سواء على صعيد قراهم او على صعيد الوطن عموما". وتمنى ان تبقى المنافسات الحاصلة في هذا السياق لمصلحة لبنان.