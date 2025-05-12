أشار رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إلى أنّ "انتخابات الشّمال نجحت بإدارة مسؤولة نشكر عليها وزارة الدّاخليّة والبلديّات"، مجدّدًا التّأكيد أنّ "الرّشوة الانتخابيّة، أيًّا يكن مصدرُها، ستُواجَه بإجراءات صارمة، وسنتابع التّحقيقات للوصول إلى مصدر الرّشوة واتخاذ التّدابير القضائيّة المناسبة؛ فلا غطاء على أحد".
وشدّد في بيان، على أنّ "مشهد السّلاح والرّصاص الطّائش الّذي أسفر عن إصابات خطيرة، هو مشهد مرفوض أخلاقيًّا وقانونيًّا، وظاهرة مخزية ومتخلّفة يجب أن تتوقّف".
ولفت سلام إلى أنّ "الأجهزة المعنيّة، ولا سيّما الجيش، أوقفت العديد من مطلقي النّيران، ولا تهاون في مواصلة المسار الأمني والقضائي وإنزال أشدّ العقوبات بحقّ المخلّين بالأمن"، مناشدًا المواطنين "الكفّ عن هذه الظاهرة الخطيرة، فالسّلاح ليس وسيلةً للتّعبير، ولا لفرض واقعٍ خارج منطق الدّولة".
كانت هذه تفاصيل خبر سلام: الرشوة الانتخابية ستُواجَه بإجراءات صارمة وسيتم إنزال أشد العقوبات بحق المخلين بالأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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