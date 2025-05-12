دول الناتو تستسلم لروسيا.. وتضغط على زيلينسكي لقبول عرض بوتين دون شروط



الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من كييف: أفادت صحيفة "لوموند" بأن زعماء فرنسا وألمانيا وبريطانيا وبولندا نصحوا فلاديمير زيلينسكي بالاستفادة من عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء المفاوضات المباشرة، دون شروط مسبقة.

وبحسب الصحيفة، عقد الزعماء الأربعة محادثات مرة أخرى بعد عودتهم من كييف، وذلك عقب طرح بوتين عرضه الخاص بالمفاوضات.

وكتبت: "لقد نصحوا... فلاديمير زيلينسكي باستغلال الفرصة التي يقدمها الكرملين".

ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي لم يُكشف عن اسمه قوله إن زيلينسكي لا يستطيع أن يظهر أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كـ"محارب".

وزار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس إضافة إلى رئيسي وزراء بريطانيا وبولندا كير ستارمر ودونالد تاسك، كييف يوم السبت للمشاركة في اجتماع "تحالف الراغبين".

وفي يوم الأحد، خاطب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ممثلي وسائل الإعلام الروسية والأجنبية، واقترح على أوكرانيا استئناف المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة في إسطنبول يوم 15 مايو. فيما بعد، أيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مبادرة بوتين، مؤكدا استعداده لتوفير منصة إسطنبول للمفاوضات.