شكرا لقرائتكم خبر عن رعاية مرضى الكبد عضو التحالف الوطنى تطلق قافلة طبية مجانية من كلية الزراعة بجامعة المنصورة والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، انطلقت يوم الإثنين قافلة طبية شاملة من داخل كلية الزراعة بجامعة المنصورة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لمؤسسة الكبد المصري بالدقهلية.

وتقدم القافلة خدمات طبية متكاملة تشمل إجراء كافة التحاليل والأشعة اللازمة، بالإضافة إلى صرف العلاج مجانًا، في خطوة تستهدف دعم صحة المواطنين وتيسير حصولهم على الرعاية الطبية في مختلف أنحاء محافظة الدقهلية.

وتأتي هذه القافلة ضمن سلسلة من المبادرات الصحية التي تنفذها مؤسسات التحالف الوطني في مختلف المحافظات، حيث يعمل التحالف على تعزيز جهود الرعاية الصحية المجانية والوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية، من خلال تنظيم القوافل الطبية، وتوفير العلاج، والمساهمة في رفع الوعي الصحي لدى المواطنين.



التحالف الوطني تطلق قافلة طبية مجانية من كلية الزراعة بجامعة المنصورة



قافلة طبية مجانية من كلية الزراعة بجامعة المنصورة



قافلة طبية مجانية من كلية الزراعة بجامعة المنصورة