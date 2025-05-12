برلمانيون يطالبون التصدى لإعلانات المكملات الغذائية الوهمية

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طالب النائب محمود البرعى، عضو مجلس النواب، تشديد الرقابة على سلاسل الصيدليات، قائلا:" نحن فى حاجة لتشريع لتشديد الرقابة على سلاسل الصيدليات، لافتا إلى وجود عجز فى مديري الصيادلة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.

وطالب النائب أحمد العرجاوى، ترفيق أوضاع هيئة الدواء المصرية، والوقوف على ما يجري بشأن التفتيش الصيدلى، وضرورة أن يكون هناك قانون جديد للصيدلة يتواكب مع سوق العمل، على أن يكون مدير الصيدلية صيدلى، متابعا:" مع كامل احترامى ليهم، مينفعش خريج دبلوم تجارة يكون مدير صيدلية".

وطالب النائب فتحى قنديل، البت فى مسألة خضوع خريجى 2019 من كليات الصيدلة للنظام الجديد، وعمل التوسعات اللازمة لمستشفى نجع حمادى، بمستشفى دشنا المركزى.

فيما انتقد النائب مجدى ملك، وجود عجز كبير فى 92 طبيب صيدلى، بالتأمين الصحى بمحافظة المنيا، فى حين أن هناك أماكن بها أعداد كبيرة، قائلا:" أين عدالة التوزيع ؟".

وطالب النائب أحمد حمدى خطاب، حل مشكلة الفاتورة الإلكترونية للصيادلة، إضافة لتكليف دفعة 2019.

وأشار النائب أشرف أمين، إلى أن التعديلات تعاجل قصور تشريعى، متابعا:" محكمة القضاء الإداري سبق وحكمت لخريج حاصل على بكالوريوس صيدلة من روسيا بمجموع 55%، فى الوقت الذى رفضته النقابة، محكمة القضاء الإدارى حكمت لصالجه، ومن ثم القانون يعالج مثل هذه الحالات.

وطالب النائب رفعت شكيب، التصدى للإعلانات الخاصة بالترويج للمكملات الغذائية لضبط المنظومة، والحفاظ على صحة المواطنين، وفى نفس الوقت الاستعانة بالاسم العلمى بدلا من الاسم التجارى للأدوية.