شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى تستمر فى خدمات تقديم عيادتها الطبية للمجانية لأهالى الفيوم والان مع تفاصيل الخبر

في إطار المرحلة الثانية من الحملة التنموية الشاملة "إيد واحدة" التي اطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تستمر مؤسسة الجارحي في عيادتها الطبية المجانية لتقديم الخدمات الصحية لأهالينا من الأسر الأولى بالرعاية في قرى مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم.

وتوفر العيادة خدمات طبية متكاملة تشمل الكشف المجاني في عدد من التخصصات، إلى جانب صرف الأدوية، وتحويل الحالات الحرجة للمستشفيات المتخصصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان حصول المواطنين على رعاية صحية شاملة ومتكاملة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود مؤسسات التحالف الوطني لتعزيز مظلة الحماية الصحية والاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، عبر توفير خدمات طبية مجانية تشمل الفحص والعلاج، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا.